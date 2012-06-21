Вікторія ВЛАСЕНКО,

«Урядовий кур’єр»

Цього року премію імені Андрія Сахарова за свободу думки присудили демократичній опозиції Білорусі. Про це президент Європарламенту Давід Сассолі оголосив під час пленарного засідання у Брюсселі.

«Дозвольте привітати представників білоруської опозиції за їхню мужність, стійкість і рішучість. Вони протистояли і продовжують протистояти набагато сильнішим супротивникам. Але на їхньому боці є щось, чого груба сила ніколи не може перемогти – і це правда. Тож моє повідомлення для вас, шановні лауреати, полягає в тому, щоб залишатися сильними і не кидати свою боротьбу. Знайте, що ми поруч з вами», – закликав президент Європарламенту.

Демократичну опозицію в Білорусі представляє Координаційна рада, яка є ініціативою білоруських жінок-активісток, а також провідних політичних і громадських діячів. Серед них лідерка опозиції Світлана Тихановська, письменниця Світлана Алексієвич, громадські активістки Марія Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероніка Цапкало та інші. Церемонія вручення премії відбудеться 16 грудня. Проте поки що невідомо, хто з представників Координаційної Ради Білорусі зможе прибути для отримання нагороди.

Щорічну премію імені Сахарова за свободу засновано у 1988 році для вшанування осіб і організацій, які захищають права людини та основні свободи. Її названо на честь радянського фізика та політичного дисидента Андрія Сахарова, а грошова нагорода премії становить 50 тисяч євро.

У 2018 році її лауреатом став український режисер і колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Він став першим представником України, якого було відзначено цією нагородою. Проте у жовтні 2018 року Олег Сенцов не зміг отримати премію особисто, бо відбував 20-річний термін ув’язнення у російській тюрмі. Лише у листопаді 2019 року, після свого звільнення з російського полону, він зміг прибути до Страсбурга і отримати присуджену йому премію Сахарова.