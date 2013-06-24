11 лютого Європейський парламент схвалив рішення про залучення для України 90 млрд євро фінансової підтримки на 2026—2027 роки. Кошти буде спрямовано на гарантування безперервного функціонування державного бюджету України: 30 млрд євро передбачено бюджетної підтримки; 60 млрд євро — на військову підтримку. Очікується, що перший транш Україна отримає у другому кварталі 2026 року.

Довгострокова позика фінансуватиметься за рахунок запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними буде забезпечено бюджетним резервом Європейського Союзу.

«90 млрд євро допоможуть Україні зміцнити оборонний потенціал, забезпечити пріоритетні видатки, а також сприятимуть стійкості країни та її тіснішій інтеграції з оборонно­промисловою базою Європи», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Мінфін схвалює це рішення як важливий і своєчасний крок для забезпечення фінансової стійкості держави в умовах збройної агресії рф проти України, яка триває.

Фінансова допомога Європейського Союзу відіграє провідну роль в наближенні України до членства в ЄС, підтримуючи впровадження необхідних реформ і посилюючи інституційну спроможність держави відповідно до європейських стандартів, повідомляє Мінфін.

«Очікуємо на швидкий процес надання коштів, щоб ці ресурси без затримок потрапили на передову. У цій війні швидкість така сама важлива, як зброя. Дякую Президенту — це результат дипломатичних зусиль на міжнародній арені. Вдячні європейським партнерам за сталу підтримку України», — наголосив міністр оборони Михайло Федоров.

За умовами позики, Україна повинна буде повернути її, якщо росія виплатить репарації за спричинені війною збитки, повідомляє Міноборони.