Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Проєкт «Водно-пейзажний парк «Саржин яр», який став гордістю і улюбленим місцем відпочинку харків’ян, отримав гран-прі першої Національної премії з ландшафтної архітектури і садового дизайну. За високу професійну нагороду боролися ландшафтні архітектори, дизайнери, архітектори, управління зеленого господарства міст, громадські об’єднання, некомерційні організації, комерційні компанії, що представляють концептуальні об’єкти згідно номінаціям премії.
Як повідомило консалтингове бюро «Ландшафт і архітектура» харківський проєкт переміг у номінації «Реновація і ревіталізація територій».
За задумкою Харківського міського голови Геннадія Кернеса, проєкт мав стати альтернативою і водночас доповненням парку імені Горького.
Природна пам’ятка в центрі Харкова – Сажин яр – розкинулася на 17 гектарах.
Упродовж двох років реалізації проєкту тут створено безліч різних зон відпочинку на всі уподобання – майданчики для занять спортом, велоестакада, система озер, атракціони, серед яких «діючий вулкан» став справжнім магнітом для дітвори… При зведенні та облаштуванні всіх об’єктів у Саржино яру використовувалися виключно екологічні рішення.
Про це диво Харкова «Урядовий кур'єр» розповідав своїм читачам у номері від 28 грудня 2019 року. Але, як говориться, краще раз побачити, аніж сім разів почути. Саржин яр завше чекає гостей незалежно від пори року і погоди. Бо відпочити і розважитися там можна за будь яких умов.