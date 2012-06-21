Чергове визнання високої якості освітнього процесу здобули представники Сумщини. Чотири шкільних колективи удостоєно європейськими відзнаками програми ETWINNING, які, за словами спеціаліста з організації заходів Анастасії Захарченко, вперше вручено не окремим педагогам, а командам і керівництву навчальних закладів. Серед них спеціалізовані Білопільська №1, Сумська №1 імені В. Стрельченка та Конотопська №2, а також Путивльська №1 імені Р. Руднєва школи. Загалом у програмі беруть участь 192 тисячі шкіл з різних країн Європи, а нагороду отримали 2216 закладів, зокрема й 36 шкіл України. Програма залучає середні освітні заклади до єдиної європейської інтернет-мережі, слугує містком для спілкування учнів різних країн, стимулює вивчення іноземних мов, освоєння IT-технологій тощо.
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