Країни Європи одна за одною повертаються до локдаунів на тлі погіршення епідеміологічної ситуації. Згідно з даними ВООЗ, минулого тижня там зареєстровано понад мільйон нових випадків захворювання коронавірусом.

Першою в Європі карантин ввела Ірландія, з 22 жовтня жителям заборонили відходити від будинку на відстань більше 5 км, це не торкнулося тих, хто їде на роботу. Закрилося більшість непродовольчих магазинів, фітнес-клуби, перукарні та салони краси. Заборонені всі масові заходи за винятком похорону і весіль.

Влада Німеччини і Франції також оголосили про національний карантині. З 2 листопада громадські заклади припиняють роботу, за винятоком лише магазинів та шкіл.

Так, у ФРН для відвідувачів стануть недоступні готелі та хостели, кінотеатри, театри, музеї, фітнес-клуби і салони краси. Крім того, скасовуються усі масові заходи, при цьому священики продовжать вести богуслужіння. Ресторани тепер можуть працювати тільки на винос. Під заборону потрапили навіть домашні вечірки.

Тим часом французи пішли на карантин відразу до 1 грудня, без поважної причини жителі з дому більше не виходять. Президент країни Еммануель Макрон попередив, що друга хвиля може бути важчою за першу.

На території держави знову закриваються театри і музеї, студентів переводять на дистанційне навчання, проте підприємствам і школам дозволили продовжити роботу.

Варто відзначити, що в Італії, де також зростає захворюваність, немає строгого локдауна. Співробітників рекомендували перевести на віддалену роботу, ресторани повинні закриватися до півночі, а бари без посадочних місць – вже о 18:00. Сувора заборона введена на масові заходи, закриті театри, кіно і концертні зали.

В Іспанії жителям рекомендували не виїжджати за межі свого району без поважної причини. З 23 до 6 – комендантська година. Ресторани і бари працюють, але до 18:00.

Раніше повідомлялося, що Чехія вийшла на перше місце в світі по числу смертей від коронавируса в перерахунку на 100 тисяч населення за підсумками останнього тижня.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»