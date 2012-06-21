Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Попри те, що світова економіка нині знаходиться на стадії відродження з моменту початку пандемії, спричиненої пануванням коронавірусу, до кінця 2020 року чимало країн можуть зіштовхнутися з великими проблемами.
Також до 2025 року світова економіка може втратити до 35 трильйонів доларів.
Таке припущення агенції Блумберг висловив австралійський професор Уоррік Маккіббін.
Він вважає, що зберегти певне зростання промислового виробництва, яке відчувається в деяких країнах, буде непросто. Експерт пояснює, що ще не так скоро буде розроблено вакцину проти COVID-19, яка значною мірою може позитивно вплинути на зниження рівня захворюваності на коронавірус.
Це безперечно надасть поштовх для економічного зростання, адже країни світу набагато менше вкладатимуть коштів у подолання пандемії, а карантинні заходи буде значно спрощено.
Проте Блумберг наводить інший позитивний досвід –– Швеції. Ця держава не вводила жорстких карантинних заходів і, по суті, зробила правильно. За оцінками аналітиків, ВВП Швеції у поточному році знизиться лише на 7%, тоді як в інших державах Європи, яким довелося ввести карантинні заходи різних ступенів складності, втратять до 30% свого ВВП.