Європейський зонд «Марс Експрес» виявив метан на Марсі. Ці вимірювання підтверджує американський робот «Curiosity». Оскільки газ може бути ознакою життя на Червоній планеті, відкриття представляє неабиякий інтерес для вчених. Однак, метан міг бути утворений через геологічні процеси. Тому поки немає достовірної інформації про те, звідки взявся цей метан.
У журналі «Nature Geoscience» дослідники на чолі з Марко Джуран з Національного інституту астрофізики в Римі повідомляють про вимірювання, які вже проводилися 16 червня 2013 року. Однак тільки тепер вимірювальний пристрій від «Марс Експрес» дійсно виявив метан в атмосфері Червоної планети.
Зонд «Марс Експрес» обертається навколо Червоної планети на висоті 240 кілометрів. Кількість виявленого метану надзвичайно низька: майже 16 молекул газу на мільярд інших молекул (ppb) в надзвичайно тонкій марсіанській атмосфері, яка складається в основному з вуглекислого газу. Для класифікації: концентрація метану в набагато більш щільній атмосфері становить близько 720 частин на мільярд.
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Яким чином метан вийшов на поверхню? У вчених немає однозначної відповіді на це запитання, але вони мають деякі докази. На їхню думку, метан надходить з регіону, розташованого приблизно в 500 кілометрах на схід від кратера Гейла. У пласті, Aeolis Mensae, є кілька зон розломів. Геологічні процеси, що там відбуваються, могли гарантувати, що шар льоду, захований у землі, зламався – і метан вийшов на поверхню. Удар метеорита теж міг знищити оболонку льоду.
Проте, команда не описує, як виник газ. У принципі, це може бути продукт метаболізму бактерій, який є найбільш поширеним шляхом походження метану на Землі. Однак можливі й інші процеси, такі як вивітрювання певних порід.
Марсохід «Curiosity» знову і знову виявляв метан після першого виміру. Дослідники навіть помітили сезонні коливання. Однак і тут немає прямих доказів біологічного походження газу.
Однак робот знайшов органічні сполуки у марсіанській скелі. Це можете бути ознакою того, що на Марсі існувало просте життя. У кратері Гейла, згідно з висновками НАСА, близько 3,8-3,1 мільярда років тому були умови, які можна було б вважати сприятливими для життя на Землі.
Наукові групи європейського зонда «ExoMars Trace Gas Orbiter» ще не повідомили про відкриття метану. Інструменти на борту зонда могли б допомогти класифікувати чи це біологічний чи геологічний метан. Згідно з повідомленням британської газети «Гардіан», результати дослідження будуть представлені на наступному тижні.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»