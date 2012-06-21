Очікується, що Європейський Союз схвалить мільярд євро макрофінансової допомоги Україні найближчим часом.
Рада Європейського Союзу найближчим часом може схвалити 1 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Така сума була раніше запропонована Єврокомісією. Таку заяву сьогодні в Стразбурзі зробив голова делегації Європарламенту до Комітету з парламентської співпраці між Україною та ЄС Даріуш Роcаті, передає УНН.
«Продовжується моніторинг виконання угоди про зону вільної торгівлі та розпочато роботу над пропозицією щодо нової макрофінансової допомоги Україні. Тільки вчора відбулась зустріч із віце-президентом Єврокомісії Валдісом Дубровскісом з цього питання. Я радий інформувати всіх про те, що комісія висунула пропозицію про надання макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро. Парламент, напевно, підтримає цю пропозицію дуже скоро», — сказав Росаті.
Нагадаємо, Європейська комісія схвалила рішення щодо надання Україні макрофінансової допомоги MFA у розмірі 1 млрд євро. Пропозиція ЄК підлягає затвердженню Європейським парламентом та Радою ЄС.