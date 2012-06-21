Практика свідчить, що у своїй країні треба господарювати самим, не покладаючись на іноземних спеціалістів (якщо, звичайно, це не пов’язано з новітніми технологіями), які їдуть сюди з єдиною метою: заробити. Таких мало непокоять наслідки їхньої діяльності на наших теренах, для них головне, щоб їхні сім’ї не бідували. Іноді, виконуючи свою роботу, наприклад будуючи дорогу, вони водночас руйнують інші шляхи, якими возять для своїх потреб пісок і глину, до речі, самовільно, з кар’єрів, поблизу яких працюють.
Така негативна практика склалася на Полтавщині з турецькою дорожньобудівельною фірмою «Онур», яка перевантаженими піском автомобілями зруйнувала дорожнє покриття кількох вулиць у Полтаві й районі, зокрема в селі Сем’янівка. Місцевої поліції фірма з велетенськими доходами не боїться. Дійшло до того, що за розв’язання цієї нагальної проблеми взялися депутати Полтавської міської ради, які на сесії порушили питання про облаштування на вулиці Зіньківській у Полтаві майданчика під ваговий комплекс Укртрансбезпеки.
Погодивши розміщення такого комплексу, міська влада відмовилася оплачувати ці роботи. Фінансову складову питання взяло на себе ДП «Агентство місцевих доріг».
За словами директора цього підприємства Олексія Басана, майданчик облаштують на рівній ділянці перед Побиванкою (на в’їзді в Полтаву з боку Диканьки). Зроблять це орієнтовно до середини серпня цього року. Потім там установлять ваговий комплекс Укртрансбезпеки.
Однак радіти рано. Скептики з місцевих кажуть, що завантажені з порушенням норми машини турецької фірми можуть вивозити пісок вулицею Сакко в Полтаві в обхід вагового контролю.
До слова, мобільний ваговий комплекс для зважування вантажних автомобілів на вулиці Зіньківській уже встановлювали наприкінці травня, але він пропрацював там менш як тиждень.