Переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу мають рухатися спільно. На цьому наголосила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час розмови з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Провела змістовну розмову з Прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття Кластеру 1 («Основи») і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно», - повідомила Глава Уряду.

Юлія Свириденко висловила впевненість, що членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи.

Водночас Прем’єр-міністр зазначила, що Україна розраховує на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля послідовного і справедливого підходу до процесу розширення.