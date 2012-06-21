У конкурсі «Намалюй мені світ», який нещодавно зібрав у столиці Франції понад 2 тисячі юних учасників із 30 країн, перемогу здобула учениця Чугуївської дитячої художньої школи ім. І. Рєпіна Ірина Шевченко. Вона представляла Харківщину з роботою «Війна та мир». Дівчина стала однією з найкращих серед 50 юних художників, перемігши у старшій віковій категорії 13—16 років.
Уже другий рік Ірина чарівним пензлем підкорює Париж. Торік 14-річна дівчина у столиці Франції на інтернаціональній виставці «Діти проти війни» виборола І місце і стала лауреатом I ступеня та отримала медаль за перемогу в цьому конкурсі.
Попри юний вік Ірина Шевченко — лауреат багатьох міжнародних виставок-конкурсів за перемоги, здобуті у Франції, Словаччині, Італії, чим значною мірою завдячує своєму вчителеві — директорові ЧДХШ ім. І Рєпіна, членові Національної спілки художників України та Міжнародної асоціації художників в Америці, лауреатові міжнародних виставок та пленерів Володимирові Непомнящому, чиє ім’я внесено до європейської Золотої книги Пошани у Франції за досягнення Euro Arts Competitions.
Цьогорічний міжнародний конкурс у Парижі проходив за підтримки сенатора Франції Христофа Фрасси, Посольства Франції у Грузії, Посла миру від ЮНЕСКО, провідних художників Франції, Німеччини, Грузії, Естонії та інших країн.
Захід, розповіли у дитячій художній школі, був присвячений дню закінчення Другої світової війни у Європі. Наших талановитих молодих художників запросили у травні на церемонію нагородження, яка проходитиме у Люксембурзькому палаці Сенату Французької Республіки. Там вони отримають золоті медалі переможців, почесні дипломи та каталоги виставки.