На рахунку юних вихованців Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю низка успішно втілених проектів, завдяки яким молоде покоління дізнається про ті чи ті сторінки минувшини рідного краю. Серед останніх — участь у конкурсі історичних досліджень, який організували представники Асоціації німецьких народних університетів в Україні в партнерстві з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії «Нова Доба».
Вихованці історичного та етнографічного гуртків досліджували теми «Роль особистості в житті суспільства» та «Дослідження і популяризація пам’яток міста Суми, пов’язаних з архітекторами Карлом та Густавом Шольцами (кінець ХІХ — початок ХХ століть)». Гуртківці не тільки опрацювали велику кількість історичної літератури, а й підготували фільм та мультимедійну презентацію на означені теми, ознайомивши широкий загал із династією Шольців.