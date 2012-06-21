Канікули можна проводити з великою користю, особливо якщо стати членом гуртка юних туристів Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. Саме туристи-велосипедисти із цього гуртка здійснили великий похід на захід: проїхали територією Львівської та Тернопільської областей. Учасники подорожі не тільки виявили силу та витривалість, а й відвідали 11 замків середньовіччя, серед яких Свірзький, Підгорецький, Олеський, Золочівський, Збаразький, Кременецький, Скалатський, фортеця у Старому Селі та багато інших об’єктів вітчизняної спадщини.
За словами методиста Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства Олександра Вертеленко, це був спортивний велосипедний похід 2 категорії складності. Він відбувався в межах участі у всеукраїнських змаганнях зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді.
А керівник гуртка Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства Олексій Лабунський додає, що хоч погода не сприяла нашим мандрівникам, не завадила хлопцям подолати на велосипедах 423 кілометри.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»