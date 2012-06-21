Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Наприкінці літа на території села Вікторівка Березанського району Миколаївської області організовано дитячу археологічну школу обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне Миколаїв.
У зв’язку із карантинними заходами раніше виїхати експедиції не дозволялося. Отже у дітей та керівників було небагато часу для повноцінних досліджень, які щороку з 2012-го року проводять на території села в місці давньогрецького поселення. Натомість і в цьому році не обійшлося без цікавих знахідок. Так під час розкопок діти знайшли середземноморську мушлю-амулет, яка датується шостим століттям до нової ери. Також експедиція під керівництвом наукових співробітників Інституту археології НАН України Олександра Смирнова та Дениса Бондаренка виявила в місці Ольвійської хори керамічні вироби, залишки жертовних тварин, наконечники стріл, монети-дельфінчики. Керівники експедиції вже встановили вік знахідок, і після первинних досліджень вивчення артефактів триватиме в лабораторії Миколаївського Національного університету ім.В.Сухомлинського. Згодом археологічні знахідки передадуть до Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми».
Щороку в таких експедиціях беруть участь вихованці обласного центру туризму та краєзнавства, переможці археологічної вікторини, волонтери, діти з обмеженими можливостями.