Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щороку проводить конкурс-виставку «Всесвіт очима дітей», мета якого — виявлення та підтримка юних талантів у мистецькій царині. При цьому найбільш здібних та обдарованих заохочують матеріально, а саме — вручають іменні стипендії.
За повідомленням сайту Сумської міськради, якщо торік переможці щомісяця отримували триста гривень, то нинішнього року — тисячу. За визначенням учасників творчого огляду, такий стимул доволі суттєвий, спонукає боротися за перемогу.
Так, зараз стипендії отримують п’ятеро юних дарувань — студентка Сумського Вищого училища мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського Лілія Степанченко, учениці Дар’я Строкач, Євгенія Кузьміна із шкіл відповідно №№ 29 та 10, вихованка дитячої художньої школи ім. М. Лисенка Анна Докаленко та наймолодша 11-річна Анастасія Пасько — учениця НВК № 42.
Як розповідає мама дівчинки Катерина Пасько, її донька малює змалечку, відзначена низкою нагород оглядів і конкурсів серед юних художників, уже має у своєму активі авторську виставку в Сумській обласній бібліотеці для дітей. Підготувала ще одну, але на заваді став карантин. Однак талановита дівчинка час не марнувала, а всі ці останні місяці наполегливо працювала, підготувавши серію нових робіт, які неодмінно складуть основу її наступного творчого вернісажу.