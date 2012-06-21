Упродовж трьох тижнів юні учасники народного хореографічного колективу «Світанок» та зразкової студії образотворчого мистецтва «Мальва» з міста Шостка на Сумщині відпочиватимуть в українському дитячому центрі «Молода гвардія» на березі Чорного моря. Саме ці два колективи вибороли право взяти участь у ХIII Міжнародному конкурсі-фестивалі «Усі ми діти твої, Україно!», який тут проходить. На юних талантів чекає розмаїта захоплива відпочинкова програма: тематичні дні «Європейська Україна», «Національна кухня», «Співочі нації», «Традиції народів України», «Національна мода», «Україна спортивна»; розваги на День моря і Міжнародний день дружби, мовна школа і школа медійної грамотності тощо.
ЛІТО!