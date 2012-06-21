Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Слухачка секції «Математика» Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді Олена Нєстєрова взяла участь у заходах літньої математичної школи, яку проводять Національний Центр «МАНУ» спільно з повідними закладами вищої освіти.
Як повідомляє обласний департамент освіти і науки, юні математики зазирнули в світ математичних основ спеціальної теорії відносності, вирішували багато цікавих задач та парадоксів на застосування доведення від супротивного, принцип Діріхле (в геометрії та логічно-комбінаторних задачах).
До речі, як кажуть фахівці, принцип Діріхле можна застосовувати й у реальному житті, бо розвиває логічне мислення. Тож майбутні вчені грали в математичні ігри, відшукуючи виграшні стратегії та ходи, вирішували задачі з використанням розфарбувань, адже все ж таки літо, канікули та природні красоти містечка Пуща-Водиця.