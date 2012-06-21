Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Юний майстер із міста Жашків, що на Черкащині, Богдан Сенчуков одержав сертифікат Книги рекордів Гіннеса за 14 музичних інструментів, які він виготовив із сірників. Щоб їх змайструвати, Богданові знадобилося 10 років і 150 тисяч сірників. І звичайно велика наполегливість і винахідливість, музичні навики й спеціальні знання. Йому постійно допомагали учні викладача місцевої Мистецької школи Івана Сухого. Вони й перевіряли звучання унікальних інструментів у колективному ансамблі.
Нині різноманітні музичні інструменти, виготовлені Богданом можна побачити в Жашківському музеї української гармоніки, який пишається всесвітнім визнанням досягнення місцевого майстра та своїми численними експонатами. З однією з найбільших колекцій гармонік в Україні може ознайомитися кожен відвідувач музею. Деяким унікальним гармонікам більше ста років. Всі вони в робочому стані, на кожному інструменті може зіграти будь-хто з відвідувачів.
Завдяки відомому гармоністу й наставнику молоді, заслуженому працівникові культури України Івану Сухому в місцевій музичній школі з 1991 року існує дитячий ансамбль, який об’їхав 12 країн світу, завоював багато нагород у міжнародних конкурсах.