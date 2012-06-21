Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Житель Горлівки на Донеччині Артур Агеєв, який після окупації міста проросійськими незаконними збройними формуваннями ще шість років тому виїхав до звільненого Слов’янська, отримав право презентувати молодь України та міжнародному рівні серед делегатів ООН у 2020-2021 році.
У програмі молодіжного делегатства ООН беруть участь представники понад 30 країн світу, які протягом року братимуть участь у різноманітних заходах, презентуючи свої держави. Маючи дві вищих освіти та солідний досвід громадської роботи в Донецькій області та за її межами, юнак вирішив взяти участь у програмі, аби представляти Україну перед міжнародною спільнотою. Він та ще один делегат із Полтавщини Дмитро Томенко пройшли відбір до молодіжної делегації серед 225 учасників відбору. І зараз Артур Агеєв разом із колегою працюють над спільною промовою, яку виголосять під час ювілейної 75-ї Генеральної Асамблеї ООН.
На двох українських представників виділять всього три хвилини і тому вони прагнуть сказати про найважливіше. «Ще розмірковую над промовою, але безперечно це будуть питання, що стосуються Донбасу і Криму. Я маю намір називати речі своїми іменами: що у нас війна з Росією, що Росія анексувати Крим. Те, що відбувається на Донбасі, з точки зору офіційної термінології, це є міжнародний конфлікт. Але ми всі розуміємо, що це війна, в якій винна Росія», – ділиться намірами молодіжний делегат з прифронтової Донеччини.