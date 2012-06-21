Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Станція юних натуралістів у селищі Ямпіль Сумської області заснована майже чверть століття тому. За цей час вона стала справжньою школою екологічного виховання тисяч місцевих школярів та гостей.
Гордість станції – ботанічний сад, одним із підрозділів якого є зоологічний куточок. У ньому мешкають різні представники тваринного та пташиного світу, за якими юні натуралісти постійно доглядають.
Як повідомив yampil.info., цими днями тут справили новосілля нові мешканці, а саме – павич, папуги та віслюк. Їх придбали у Менському зоопарку, з яким станція підтримує тісні зв’язки. Тварину поселили у вольєрі міні-зоопарку, а птахів у живому куточку, де зібралося справжнє співоче товариство.
Таке поповнення гармонійно увиразнює різнобарвний килим квітів, що цвітуть у ці осінні дні на території ботанічного саду. Останній є справжньою окрасою не тільки станції, а й районного центру. Сюди приїжджають численні гості, аби помилуватися естетичною вишуканістю і красою цього неповторного куточка природи.
Зараз на базі станції навчаються сотні учнів не тільки Ямполя, а й багатьох населених пунктів. Пізнаючи ази екологічної освіти, вони стають справжніми природолюбами, які бережуть і примножують багатства природи.