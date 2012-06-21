Допомога з тимчасової непрацездатності по догляду за хворою дитиною виплачується, якщо дитина ще не досягла 14 років. Лікарняний видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд. Зрозуміло, що це має бути офіційне працевлаштування для того, щоб мати статус застрахованої особи.
Для догляду за хворою дитиною віком до 14 років лікарняний видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів.
Після 14 днів лікарняний вже не виписується, а видається медична довідка (ф. № 138/0), яка є підставою для того, щоб отримати на роботі відпустку без збереження зарплати.
Водночас, якщо дитина до 6 років потребує стаціонарного лікування (тобто в лікарні), то матері чи батьку видається лікарняний на весь період перебування в стаціонарі разом з дитиною.
Якщо вашій дитині від 6 до 14 років, то лікарняний видається на період, коли, за висновком відповідної лікарської комісії, дитина потребує індивідуального догляду. Тобто, цей строк може бути у цьому випадку не до кінця перебування дитини у лікарні, а лише до того часу, поки комісія визначить доцільним індивідуальний догляд.
Також, якщо ваша дитина має статус постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС, то лікарняний видається на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.
Якщо говорити про дітей, яким виполнилося 14 років, то лікарняний можна отримати на термін до трьох днів. В окремих випадках цей строк може бути подовжено до семи днів.