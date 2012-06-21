Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Підприємства, компанії та установи останнім часом проводять практику неофіційного працевлаштування найманих працівників. Це стало відбуватися після того, як за причини дії карантину, спричиненого розповсюдженням коронавірусної інфекції, на проведення перевірок контролюючими органами різних підприємств було накладено мораторій.
Про це повідомляють у Державній податковій службі (ДПС).
Тому керівництво ДПС заявило, що з 1 вересня 2020 року планується початок інспекційної роботи, яка полягатиме у перевірках на предмет виявлення таких трудових відносин на підприємствах.
ДПС повідомляє, що особливу увагу буде приділено підприємствам будівництва, сільського господарства, громадського харчування, торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу.
У ДПС також нагадали, що керівники підприємств зобов’язані скеровувати до податкових органів повідомлення про прийняття працівника на роботу не після початку його діяльності на підприємстві, а перед цим.
Керівництво ДПС нагадує, що за не надання такого повідомлення на керівництво підприємства може бути накладено штраф у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.