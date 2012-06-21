Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З 1 вересня в Україні запрацюють нові вимоги щодо розкриття банками інформації, яку вони подають у рекламних повідомленнях на своїх сайтах.
Як відомо, такі вимоги було ухвалено Нацбанком України наприкінці 2019 року, проте банкам було надано так званий перехідний період адаптації. Тоді ж Нацбанк отримав повні повноваження щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.
Такі вимоги повинні були вступити до дії раніше, проте НБУ за причини каранатину відтермінував цей час.
Згідно з цими вимогами, банки повинні надавати повну інформацію щодо кредитів та депозитів на вебсайті в єдиному форматі.
Фінустанови повинні точно вказувати реальну річну ставку за кредитом, додаткові послуги (приміром, страхування), їхню вартість, строк цієї послуги, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки (коли погашення кредиту не відбуватиметься вчасно). Щодо депозитів – умови їхнього дострокового зняття.
Щодо рекламних повідомлень, то банки повинні не робити їх складними для візуального сприйняття. Для реклами кредитів – вказувати реальну відсоткову ставку, максимальний термін та суму. Для депозитів – вказувати реальну річну відсоткову ставку, терміни вкладів, валюту.
Нацбанк України повідомляє, що з 1 вересня 2020 року він здійснюватиме щоденний моніторинг сайтів та рекламних повідомлень і жорстко контролюватиме процес дотримання вимог.
За їхнє невиконання регулятор може накласти штрафні санкції на банки у розмірі до 800 неоподаткованих мінімумів громадян за кожне таке порушення.