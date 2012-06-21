Про це йдеться в постанові Кабінету України від 24 липня 2019 р. № 678 Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 р. № 624 «Питання запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації, що ввозяться на митну територію України», опублікованій в сьогоднішньому №144 (6507) газети «Урядовий кур’єр».
У постанові, зокрема йдеться: встановити спеціальне мито для газів скраплених за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводнів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту:
♦ з 1 серпня 2019 р. — 1,75 відсотка;
♦ з 1 жовтня 2019 р. — 3 відсотки.”;
Постанова КМУ № 678 набрала чинності 31 серпня 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»