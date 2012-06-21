З 15 березня вносяться зміни в роботу автобусів маршрутів № 9, № 69, № 90 і маршрутного таксі № 155 на період проведення капітального ремонту дорожньої частини транспортної розв’язки на перетині просп. Леся Курбаса, вул. Гната Юри та вул. Володимира Покотила. Про це повідомили в КП «Київпастранс».
У зв’язку з цим рух зазначених маршрутів організовано зі змінами, а саме:
♦ автобуси маршруту № 9 у напрямку вул. Булгакова курсуватимуть від ст. м. «Лук’янівська» до просп. Леся Курбаса за діючим маршрутом, далі – вул. Героїв Космосу – вул. Якуба Коласа – б-р Ромена Роллана – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – б-р Кольцова – вул. Симиренка – вул. Булгакова;
♦ автобуси маршруту № 69 у напрямку вул. Литвиненко-Вольгемут від ст. м. «Палац Спорту» до просп. Леся Курбаса курсуватимуть за чинним маршрутом, далі – вул. Героїв Космосу – вул. Якуба Коласа – б-р Ромена Роллана – просп. Леся Курбаса – б-р Кольцова – вул. Зодчих – вул. Литвиненко-Вольгемут;
♦ автобуси маршруту № 90 від площі Валерія Марченка до вул. Якуба Коласа за діючим маршрутом, далі – б-р Ромена Роллана – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – б-р Кольцова – вул. Симиренка – вул. Григоровича-Барського – Кільцева дорога – вул. Зодчих – Кільцева дорога – вул. Тулузи – б-р Ромена Роллана – вул. Якуба Коласа;
♦ автобуси маршрутного таксі № 155 у напрямку Кільцевої дороги від ст. м. «Почайна» до просп. Леся Курбаса за чинним маршрутом, далі – вул. Героїв Космосу – вул. Якуба Коласа – б-р Ромена Роллана – просп. Леся Курбаса.