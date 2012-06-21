Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



На Полтавщині стрімко поширюється коронавірусна інфекція COVID-19. Протягом останніх двох тижнів у Полтаві щодня фіксують сто й більше випадків захворювання. Наразі там понад дві тисячі уражених вірусом. Тому з 19 жовтня місто офіційно перебуватиме у червоній зоні епідемічної небезпеки. Відповідно там не можна буде відвідувати заклади сфери культури, та розважальні об’єкти. Водночас працюватимуть фітнес-центри й спортзали, правда туди пускатимуть людей в розрахунку – одна особа на десять квадратних метрів.

В облдержадміністрації повідомили, що ситуація під контролем, в залежності від динаміки обмеження послаблять або навпаки, посилять. Дійшло вже до того, що через ковід і ГРВІ навіть не відбулася чергова сесія Полтавської обласної ради, запланована на 16 жовтня. Більшість депутатів, які повинні були взяти у ній участь, захворіли.

Якщо найближчим часом нічого не зміниться, у полтавських лікарнях скоро не буде ліжок для коронавірусних хворих, чимало людей хворіють удома. Щоб полегшити їхні страждання волонтери збирають добровільні пожертвування, на які придбають певну кількість кисневих концентраторів.

Один такий сорокалітровий концентратор коштує біля 40 тисяч гривень.