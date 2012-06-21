Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
З 1 січня 2021 року родини, які відмовляться від установки газового лічильника, платитимуть за газ утричі більше, якщо не буде внесено змін у чинне законодавство.
Таке припущення висловив перший заступник голови парламентського Комітету з енергетики та житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.
Він також додав, що, в чинному законі йдеться про те, що з нового року, тим, хто не матиме газового лічильника, взагалі відключать постачання цього палива.
Таке нововведення, на думку парламентарія, стосуватиметься великої кількості родин. За його інформацією, кілька місяців тому профільне міністерство наголошувало, що таких сімей, які не мають лічильників газу, в Україні нараховується до 3,3 мільйона.
Нагадаємо, на початку 2019 року Верховний суд України, розглядаючи окрему справу, ухвалив, що газорозподільні організації повинні безоплатно встановлювати лічильники всім споживачам, які використовують газ для приготування їжі.
Нагадаємо також, що ще у січні 2019 року Президент України підписав закон, яким заборонено встановлення загальнобудинкових газових лічильників без згоди співвласників багатоквартирного будинку. Згідно із цим документом, якщо співвласники будинку відмовилися від встановлення такого лічильника, розподіл газу у будівлю не припиняється, а вартість нараховують з огляду на соціальні норми споживання.