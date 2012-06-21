В Україні з 4 квітня почне працювати нова система контролю якості та безпеки харчових продуктів.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Як зазначається, з цього дня набуває чинності закон «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».
Новий документ створить умови для забезпечення якості та безпеки харчової продукції для споживачів і встановлює чіткі й прозорі процедури перевірок. Це дозволить звести до мінімуму корупційні ризики й посприяє розвитку чесної конкуренції.
У повідомленні наголошується, що підприємства перевірятимуть залежно від ступеня ризику для життя та здоров’я людей. Наприклад, у магазині, де продається упакована продукція тривалого зберігання, ризиків менше, ніж у магазині, де продається свіже м’ясо.
Також, за новим законом, інспектори Держспоживслужби здійснюватимуть перевірки згідно з актом перевірки. Цей документ має містити вичерпну інформацію про кількість питань для перевірки й має бути публічним.
За порушення нових правил передбачені штрафні санкції на суму до 70 тисяч гривень залежно від правопорушення. Якщо будуть виявлені фактори, що представляють загрозу для життя та здоров’я людини, інспектор зможе тимчасово призупинити виробництво або обіг товарів чи кормів.
Нагадаємо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, сьогоднішні мізерні штрафи за продаж неякісних товарів жодним чином не стримують недобросовісних і виробників, і продавців.
За 10 місяців минулого року порушники прав споживачів були оштрафовані всього лише на 102 тис. грн.
“Виходить, що в середньому щомісяця контролери штрафували недобросовісних операторів ринку на 10-11 тис. грн”, – зазначив політик.
Поряд з цим, торік утримання Держпродспоживслужби обійшлося бюджету майже в 770 млн грн. На “Керівництво та управління у сфері безпеки харчових продуктів і захисту споживачів”, зокрема, було витрачено понад 630 млн грн. платників податків.
“Розумію, що таке порівняння не є абсолютним показником “ефективності” роботи Держпродспоживслужби, однак воно точно свідчить про необхідність посилення відповідальності за порушення у сфері безпеки харчових продуктів. Зрозуміло, що великих виробників такі мізерні штрафи, як зараз, аж ніяк не лякають. Навпаки, їм, напевно, легше заплатити кілька тисяч гривень штрафу, ніж усувати порушення”, – підкреслив С.Тригубенко.