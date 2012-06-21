Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта оголосив про введення нових заходів щодо протидії з пандемією коронавірусу. Починаючи з понеділка 9 листопада і до 23 листопада в країні оголошується надзвичайний стан – на території всієї країни вводиться комендантська година.



Кошта заявив, що метою цих заходів є забезпечення «безпечного Різдва». «Зусилля, які ми повинні зробити зараз, мають фундаментальне значення для стримування зростання пандемії. Медичні працівники діють чудово, але вони не зможуть впоратися зі своєю роботою без допомоги португальців», – наводить слова Кошти видання SAPO.



У найближчі 15 днів в Португалії в муніципалітетах з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом забороняється переміщатися на особистому автомобілі з 23:00 до 5:00 ранку, а також у вихідні дні з 13:00 до 5:00. Це не стосується термінових і невідкладних поїздок.

Влада також оголосила, що з понеділка вимір температури тіла може бути використано практично в усіх державних і приватних установах. У цьому ж контексті дозволяється вимагати від громадян наявність діагностичних тестів на COVID-19 для допуску в будівлі і приміщення. Підвищена температура, або відмова від її вимірювання буде підставою для заборони використовувати громадський та інший транспорт.

Португальський уряд має намір інвестувати в нарощування діагностичного потенціалу органів громадської охорони здоров'я. Планується і додаткова мобілізація людських ресурсів, яка б дозволила ефективно працювати в умовах надзвичайного стану.

Антоніу Кошта також повідомив, що крім обмежень на пересування будуть введені і нові обмеження на ведення комерційної діяльності. «Ресторани зможуть працювати як з доставкою додому, так і на винос», - зазначив прем'єр-міністр.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»