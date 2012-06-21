У селі Олексіївка на Первомайщині Харківської області відкрито ще одну амбулаторію загальної практики – сімейної медицини.
Як повідомили в Первомайській райдержадміністрації, роботи щодо створення нової амбулаторії почалися у 2013 році, але були призупинені. У 2015 році роботи з будівництва амбулаторії відновилися і ось сучасний медичний заклад вже приймає своїх перших пацієнтів.
«Сьогодні жителі трьох населених пунктів Первомайщини мають змогу отримувати медичні послуги в новій сучасній амбулаторії сімейної медицини. Заклад обслуговуватиме не тільки мешканців села Олексіївка (1600 чоловік), а й села Верхній Бишкин (150 чоловік) та села Киселі (500 чоловік). Приємно, що Первомайський район є лідером у реалізації програми «Сільська медицина для людей», започаткованої Президентом України Петром Порошенком», – сказав заступник голови Харківської облдержадміністрації Анатолій Бабічев, наголосивши, що розвиток сільської медицини в регіоні проходить за постійної підтримки та особистого сприяння голови ХОДА Юлії Світличної, а також у рамках ініційованої Президентом України Петром Порошенком медичної реформи.