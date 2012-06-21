Маленькі харків’яни створили та озвучили білоруською мовою мультфільми «Харків: походження назви» і «Маленька історія про Оленку, кота та велике місто», які білоруське телебачення продемонструвало в інформаційно-публіцистичній програмі.
Там також розповіли про школу мультиплікації «Пізнай місто», що діє при Харківській обласній бібліотеці для дітей.
Сюжети мультфільмів були створені під час занять у школі мультиплікації. Це стало можливо завдяки перемозі Харківської обласної бібліотеки для дітей у міському конкурсі інвестиційних проектів у 2017 році. В бібліотеці розповіли, що мета проекту — сприяння всебічному розвитку, організація повноцінного дозвілля, а також соціально-психологічна реабілітація дітей, оскільки відвідувачі школи — це маленькі харків’яни з особливими потребами.
«Діти малюють та ліплять мультфільми, водночас пізнають своє місто й соціально адаптуються у суспільстві завдяки творчому спілкуванню. Мультфільми, створені українською мовою, переклали не лише білоруською, а й англійською мовами», — розповіли викладачі школи мультиплікації.