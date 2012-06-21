Уперше в Лисичанську на Луганщині відбувся концерт міжнародного проекту Music camp. 120 дітей з Лисичанська та Сєверодонецька, а також прифронтових Гірського і Тошківки, більшість з яких майже ніколи не вчилися музики, пройшли навчання і виступили з оркестром обласної філармонії. Хлопці й дівчата грали на скрипках, гітарах, флейтах, клавесинах і дзвонах, а також заспівали чотирма мовами.
«Ми переконані, що всі діти талановиті. Щиро віримо, що у них музика всередині, і коли вони відкривають її в собі, то розвиваються, отримують надію, впевненість й почуття власної гідності», — каже засновниця проекту Music camp Констанція Фортунато.
За п’ять днів уроків у музичному таборі під час канікул діти опанували навички гри на музичних інструментах, заспівали 7 хорових творів латинською, іспанською, англійською, українською мовами. Також навчилися розуміти диригента, відчувати темп, ритм і поводитися на сцені. Діти були в захваті від розкриття власних талантів, а батьки схвильовані й щасливі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»