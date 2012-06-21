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Згідно численним чуткам, наступного року смартфони Apple отримають модеми 5G. І якщо раніше йшлося про те, що такими особливостями зможуть похвалитися лише старші моделі, аналітик Мін-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) тепер вважає, що всі iPhone 2020 модельного року будуть оснащуватися модемами 5G.
Мова йде про три моделі: наступників iPhone XS, XS Max і XR, тоді як в Мережі вже були чутки про те, що Apple випустить ще й оновлений iPhone 8. Такий апарат навряд чи отримає підтримку 5G.
Всі моделі iPhone в наступному році отримають модем 5G
У наступному році Apple буде використовувати модеми Qualcomm, але вже з 2021 року, як вважають деякі джерела, у Apple буде готовий власний модем.
Що стосується ринку смартфонів з 5G в цілому, джерело вважає, що в 2020 році апарати з такими модемами і ОС Android впадуть в ціні до 250-350 доларів, якщо говорити про найдоступніші пропозиції.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»