Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Відсьогодні в Україні розпочали діяти нові вимоги до інформації банків про їхні послуги у рекламі та на сайтах.
Передовсім, як зазначають у Нацбанку України, має з’явитися достовірна та правдива, а також повна інформація щодо депозитів та кредитів на вебсайті у єдиному вигляді.
Так, банки повинні вказувати правильну та реальну річну ставку за кредитами з урахуванням усіх додаткових послуг. Приміром, послуги страхової компанії, державного реєстратора тощо. Повинна бути інформація щодо терміну послуги, періодичності погашення кредиту. Банкіри також повинні повідомити клієнту-кредитоотримувачу, які штрафи та пені на нього накладатимуться в тому випадку, коли він невчасно розраховуватиметься за кредитом.
Рекламування послуг за кредитами та депозитами повинно бути максимально спрощеною для візуального сприйняття. В такому рекламному повідомленні має чітко вказуватися для кредиту його реальна ставка, максимальна сума та термін погашення. Для депозиту –– річна відсоткова ставка, термін вкладу, валюта та мінімальна сума.
Такі вимоги стосуються будь-якої реклами, включаючи інтернет-банери, біл-борди, телевізійну та радіорекламу.
Нацбанк України ретельно перевірятиме виконання банками нових вимог –– щоденно проводитиме моніторинг веб сайтів та реклами банків.
Як зазначають у головному фінансовому регуляторі, за недотримання нових вимог щодо розкриття інформації банками, їм загрожують штрафні санкції від 50 до 800 неоподатковуваних мінімумів громадян (за кожне таке порушення).