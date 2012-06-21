Усі види хліба подорожчали за перші два місяця 2018 року від 3% до 4%. Так, зокрема, житній хліб додав у ціні 3%, пшеничний хліб –3,5%, батон – 4%. За цей проміжок часу пшеничний хліб із борошна вищого ґатунку подорожчав 60 копійок і коштує 18,7 грн за кг, пшеничний хліб з борошна першого ґатунку став дорожчим на 50 копійок і його вартість складає 14,7 грн за кг, житній хліб – на 50 копійок і продається він у середньому по країні по 15,5 грн за кг, а батон «погладшав» на 40 копійок і його ціна складає 10,7 грн за 0,5 кг.
Із бакалії подешевшали гречка і цукор, відповідно на 7,5%, або 1,7 грн і 2%, або 30 коп. На початок березня кілограм гречаної крупи коштував 20,8 грн, а цукру – 15,5 грн.
Найбільше з круп зросли ціни на пшонку – на 11%, або 1,7 грн. Також додали в ціні ячнева крупа – 4%, або 40 копійок, макаронні вироби – 4%, або 60 копійок, борошно пшеничне – 2%, або 20 копійок, олія соняшникова – 1%, або 30 копійок, рис – 0,6%, або 10 копійок. На початок березня їх середньостатистична вартість за кілограм складала: рису – 23,2 грн, пшонки – 16,7 грн, ячневої крупи – 9,9 грн, макаронів – 15 грн, борошна – 9,6 грн, олії – 34,4 грн за літр.
«Якщо порахувати бакалійний кошик українця, то його ціна на початок року становила 213,4 грн, а за два місяці 216,7грн. Тобто хліб і бакалія разом подорожчали на 3,3 грн, або 1,5%, – сказав оглядачеві «Урядового кур’єра» директор асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.