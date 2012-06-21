Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Сумщини і насамперед фахівці юстиції сповна застосовують важелі впливу на горе - батьків, які ухиляються від сплати аліментів.
Як повідомляє сайт міністерства юстиції України, впродовж 2019-го року завдяки пакету Законів «Чужих дітей не буває» на користь залишених дітей у Сумській області стягнуто 95 мільйонів гривень.
Якщо чимало татусів заборгували незначні суми, хоча для дитини важлива кожна гривня, то окремих управі заносити до книги негативних рекордів.
Так, мешканець Сум тягнув боргову гуму до останнього, доки аліментний лічильник нацокав 95 тисяч гривень.
Аби допомогти дитині і сім’ї, довелося накладати вето на окремі права татуся.
Коли ж і це не допомогло, правоохоронці склали адміністративний протокол, відповідно до якого той мав відпрацювати на суспільно корисних роботах.
Батечко поспішив сплатити заборгованість, однак до неї додалися ще 47 тисяч гривень штрафу та майже 10 тисяч виконавчого збору на користь держави. Тобто, загалом «влетів» у добрячу суму, хоча міг уникнути значної її частини.
Подібна історія сталася з мешканцем Тростянецького району, який залишив дружину з дитиною і розпочав нове життя.
Спочатку прикрився різними відмовками, аж доки представники юстиції застосували до нього обмежувальні заходи. Чоловік не ризикнув гратися в піжмурки, влаштувався на високооплачувану роботу і віддав 16 тисяч гривень.
А його «колега» по проблемі з Глухівського району зробив це на день народження сина – 14 тисяч таки повернув після низки примусових заходів.
Таким чином забудькуватим татусям не варто впадати у склеротичний стан, оскільки правоохоронці все одно повернуть їх до батьківської пам’яті.