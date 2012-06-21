Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж нинішнього року агропромисловий комплекс Сумщини продовжує активно освоювати інвестиційні кошти: в межах 24 різноманітних проектів їх виділено майже 1,1 мільярда гривень.
Як повідомив Департамент агропромислового розвитку Сумської ОДА, найбільше — близько двох третин — передбачено на розбудову інфраструктури ринку, зокрема, місткостей для приймання, переробки та зберігання зерна. Зараз у стадії будівництва такі об’єкти загальною потужністю майже 300 тисяч тонну ТОВ «Харківецьке» Середино-Будського району, «Кролевецький комбікормовий завод», «Росток-Холдинг» (м. Глухів), ПВКП «СТС» на Конотопщині, які будуть введені в експлуатацію впродовж 2020 — 2022 років.
У рослинницькій і тваринницькій галузях у господарствах Недригайлівського, Роменського, Тростянецького, Лебединського та інших районів реалізуються відповідно 9 та 13 проєктів на загальну суму 76,5 мільйона гривень.
Ще 114 мільйонів передбачено на розвиток переробної та харчової промисловості. Левова частка цих коштів припадає на об’єкт у Роменському районі: там ТОВ «ЕЛІТ-ОІЛ» зводить завод, де перероблятимуть зерно олійних культур.