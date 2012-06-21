Лабораторію сучасних цифрових рішень і робототехнічних систем цими днями відкрили в Черкаському державному технологічному університеті. Вона оснащена новітніми технічними приладами. Це здійснено в межах обласної програми підтримки вищих навчальних закладів області. На реалізацію задуму спрямували, зокрема, 600 тисяч грн з обласного бюджету. А відкриття приурочили до 58-ї річниці ЧДТУ.
«Відкриття лабораторії — вдалий приклад впровадження новітніх технологій у навчальний процес, — прокоментував подію перший заступник голови облдержадміністрації, колишній випускник закладу Віталій Коваль. — Новопридбане устаткування допоможе оперативно реагувати на різні виклики, зокрема у сфері радіоспостереження і локації». У цілому ж, за його словами, відкриття лабораторії створить нові можливості як для студентів, так і для викладачів.
За підтримки облдержадміністрації та обласної ради для новоствореної лабораторії придбали стартові набори одноплатного комп’ютера Raspberry Pi 3, розробленого британським фондом Raspberry Pi Foundation, комплекти Arduino для моделювання робототехніки, IP-телефони, чимало іншої техніки та контрольно-вимірювальне обладнання. Все це дасть змогу проектувати новітні системи керування типу «Розумний будинок», «Автоматизація і роботизація виробничих процесів», «Системи GPS/GPRS моніторингу». Впровадження платформи в навчальний процес допоможе значно підвищити кваліфікацію випускників спеціальності «Телекомунікації, радіотехніка та робототехніка».
Для розвитку робототехніки в регіоні та забезпечення можливості продовження навчання школярів, які вивчають основи робототехніки, на факультеті електронних технологій і робототехніки ЧДТУ нинішнього року впроваджені нові освітні програми. Здійснюватиметься підготовка здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр та магістр за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» освітньої програми «Радіотехніка та робототехнічні системи» та за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Робототехнічні системи та автоматизація».
За словами ректора університету Олега Григора, нині в закладі особливу увагу приділяють розвитку робототехніки, а нововідкрита лабораторія дасть змогу майбутнім інженерам здобувати глибокі знання, гідно конкурувати на ринку праці та розвивати робототехнічну індустрію.