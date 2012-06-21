Виповнилося 50 років із часу заснування учнівського лісництва «Полісся», що діє на базі Свеського лісгоспу на Сумщині і вважається одним із ветеранів серед споріднених підрозділів краю.
З нагоди ювілейної дати на центральній садибі лісгоспу відбулись урочистості, в яких узяли участь нинішні учасники лісництва, їхні батьки, представники громадськості, обласного управління лісового та мисливського господарства. Присутніх із ювілеєм привітав директор Свеського лісгоспу Олег Закусило, який подякував юним шанувальникам лісу за активну співпрацю з колективом підприємства.Під час пізнавальної гри — екологічного квесту «Збережімо природу» школярі продемонстрували чудові знання з історії дерев, уміння орієнтуватися в лісі, швидко розгортати і складати намет. Згодом учасники ювілейних урочистостей садили молоденькі дерева, які через пів століття стануть могутнім лісом.