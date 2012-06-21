Лише два роки потрібно було вченим, шоб знищити найнебезпечнішого комара в світі на двох островах у китайському місті Гуанчжоу.
Цей вид комарів, відомий як азіатський тигр (Aedes albopictus). Ця комаха переносить інфекційні захворювання, зокрема ЗІК, лихоманку денге, які вражають мільйони людей у всьому світі.
Випробування інноваційної техніки боротьби з комарами показало, що з небезпечними кровососами можна ефективно боротися. Комбінуючи два існуючі методи, вчені скоротили популяцію азіатських тигрових комарів до 94% на двох річкових островах у Китаї. У деяких випадках не було знайдено жодного життєздатного яйця протягом 13 тижнів.
У знищенні комарів вчені застосували дозу радіації, яка стерилізує комарів, і бактеріальний штам Wolbachia, який запобігає інкубації яєць від комарів. Разом ці два методи застосовувалися до вирощених у лабораторії комарів.
Випускаючи стерильних самців комах у навколишнє середовище, де самки спаровуються лише один раз, зменшувалася загальна кількість їхньої популяції. Проблемою є те, що опромінення призводить до того, що лабораторні самці стають менш конкурентоспроможними в сексуальному відношенні, а також з більшою ймовірністю гинуть.
Використання бактерії для зменшення потомства, менш шкідливі для окремого комара, але вони працюють, тільки якщо заражений самець, вирощений в лабораторії. Якщо і у самця, і у самки є бактеріальна інфекція, у них не буде шансів на потомство.
Через два роки кількість укусів комарів зменшилася на 97%, від яких потерпали місцеві жителі на двох островах. Крім того, щороку середня кількість дорослих самок дикого типу, спійманих на одну пастку, знизилася на 83-94%.
Автори стверджують, що деякі комарі, які залишилися на острові, мігрували з-за меж району досліджень. А це свідчить про те, що регіон тривалий час не був вільний від комарів. Якщо цю методику можна буде реалізувати у більш широкому масштабі, це дасть змогу позбутися від азіатських тигрових комарів і смертельних хвороб, які вони переносять.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»