Німецькі партнери в рамках співпраці Києва з Міністерством навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та безпеки ядерних реакторів Німеччини готові допомогти в роботі над огорожею сміттєвого полігона №5 у Підгірцях. Німецькі фахівці провели ґрунтовне дослідження і надали свої висновки щодо необхідних заходів та варіантів вирішення проблеми з полігоном у Підгірцях. Головне, що потрібно сьогодні зробити, – поставити технологічне обладнання, аби зробити полігон гомогенним, щоб він не ніс біологічної та хімічної загрози для навколишнього середовища.
– Сьогодні в Підгірцях, за оцінками німецьких фахівців, знаходиться майже 1 млн кубометрів фільтрату. Він токсичний і його необхідно переробляти, щоб не сталося надзвичайної ситуації. Німецька сторона повністю вивчила ситуацію і дала свої рекомендації. Тепер головне завдання – залучити необхідну допомогу, інвестиції, щоб впровадити новітні технології та встановити сучасне обладнання. І ми над цим працюємо, – підкреслив Київський міський голова Віталій Кличко після відвідування підприємства з переробки твердих побутових відходів у Розенове (Німеччина).
Нагадаємо, Київрада затвердила план заходів на 2017-2025 роки у сфері поводження з відходами. Він передбачає рекультивацію полігона № 5, технічне переоснащення сміттєспалювального заводу «Енергія», а також створення комплексів з переробки сміття.