Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



За добу жителі Черкащини на території п’ятьох лісництв висадили 32 тисячі дерев. Добре попрацювати зокрема в Звенигородському, Корсунь-Шевченківському, Смілянському, Лисянському та Черкаському лісгоспах. Так черкащани долучилися до Всеукраїнського проєкту з озеленення «Мільйон дерев за добу». Тільки службовці облдержадміністрації заліснили саджанцями дубів та сосон 0,6 гектара в Дахнівському лісництві.

Як розповів начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко, протягом нинішнього року у держлісгоспах області відтворять ліси більш як на 1270 гектарах. Під час весняної лісокультурної кампанії та враховуючи природнє поновлення, цього року вже відтворено лісів на 1245 гектарах. До них додадуть цієї осені ще близько 26 га.

З метою відходу від монокультур, підвищення стійкості та продуктивності лісів, збільшують кількість деревних порід. Окрім дуба та сосни, висаджують також горіх, ялину європейську, модрину, акацію, липу, березу та інші породи. У розсадниках держлісгоспів на площі 15 гектарів росте понад 8 мільйонів сіянців тридцяти деревних та чагарникових порід, які будуть висаджені вже під час наступної лісокультурної кампанії 2021 року.