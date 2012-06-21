Масштабний аудит якості доріг, передусім тих, що пройшли ремонт у 2017 році, ініціює Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він вимагає притягти до відповідальності ті підрядні організації, які свого часу неякісно виконали дорожні роботи, через що сьогодні дороги знов потребують оновлення. Глава уряду наполягає на необхідності швидкого впровадження нового стандарту будівництва, розробленого в межах реалізації програми «500—500—1000». Про це стало відомо під час спеціальної наради за участі керівництва Міністерства інфраструктури та Державного агентства автомобільних доріг «Укравтодор».
«Нам потрібно провести масштабний аудит того, що зроблено в 2017 році. Очікую терміновий план перевірки і рішення про створення контрольних груп для перевірки доріг, — доручив Прем’єр. — Усі виправлення дорожніх робіт мають проходити за рахунок підрядних організацій, які неякісно виконали свою роботу».
Цьогоріч план фінансування дорожньої галузі становить 45,7 мільярда гривень. За планом, роботи вестимуть на 218 об’єктах. Майже 60% проектної документації вже підготовлено. Окрім того, друком вийшов оновлений стандарт будівництва, який «має стати настільним підручником» для дорожніх служб, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Триває підготовка проектів концесійних доріг. Однією з них, за планом, може стати дорога Краковець — Львів. Інтерес інвесторів до цього проекту, як запевнили в Укравтодорі, є.
Володимир Гройсман звернув увагу, що погодні умови поки що не дають змоги масштабно розпочати дорожні роботи. Але з настанням тепла все має запрацювати дуже швидко. Цього року роботи розпочнуть лише в квітні. Тому всі підрядники мусять бути готовими до них, поставив завдання Прем’єр.