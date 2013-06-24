Протягом двох місяців від запуску DOT-Chain Defence військові замовили майже 17 тис. БПЛА на суму майже 600 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
«Міністерство оборони запустило пілот DOT-Chain Defence — маркетплейс зброї для ЗСУ. Це платформа, де підрозділи самі замовляють те, що їм реально потрібно на фронті. А всі бюрократичні питання та оплати закриває Агенція оборонних закупівель. Разом це дозволило скоротити час постачання дронів на передову з місяців до лічених днів», – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.
Наразі до пілоту долучено 12 бойових бригад на ключових напрямках: Харків, Запоріжжя, Донеччина, Херсон.
Від початку роботи через маркетплейс:
- Військові замовили майже 17 тис. БПЛА на суму майже 600 млн грн.
- Отримали майже 13 тис. БПЛА на суму 443 млн. Середній термін постачання — 10 днів, найшвидший — 5 днів.
- За програмою «Армія дронів бонус» поставлено 23,8 тис. засобів.
«Завдяки DOT-Chain Defence вперше підрозділи самостійно обирають зброю — не чекають централізованих рішень. Три підписи КЕП, і дрон уже в дорозі. Водночас це й прямий зворотний зв’язок із фронту для виробників зброї. Це дає можливість швидко адаптувати продукти», – зазначив Денис Шмигаль.
Надалі планується масштабувати маркетплейс на всі Збройні Сили України та розширити перелік виробників і доступних засобів ураження. Крім того, цьогоріч у планах запустити Конструктор дронів – можливість модифікувати БПЛА під свої бойові завдання.
«Наша мета – вже протягом 6 місяців вийти на 70% забезпечення БПЛА через DOT-Chain Defence», – резюмував очільник Міноборони.