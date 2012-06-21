Фестиваль «Маркет мов», який услід за Києвом і Чернівцями відбувся в Ужгороді, давав змогу осягнути важливість вивчення іноземних мов і те, що вони доступні кожному. На Народній площі влаштували виставку навчальних послуг, демонстрування кінострічок з їх обговоренням, продаж книжок з вивчення іноземних мов, навіть майстер-клас із йоги. Головною дійовою особою стала англійська: проводили тестування з володіння нею, інтелектуальну гру. Діяли розмовні клуби і дитяча розважальна зона. Разом з керівниками міста і представниками Міністерства інформаційної політики України учасників фестивалю вітали автор соціального проєкту з вивчення іноземних мов Lingva Skills, що став наймасовішим в українській освіті, поліглот і психолінгвіст Віталій Зубков та Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри».
Увечері після перегляду короткометражок іноземними мовами, серед яких і «Бранці Кремля», відбувся урок англійської мови в Ужгороді з Віталієм Зубковим. А тоді увагою учасників остаточно заволодів фронтмен «Мандрів» Сергій Фоменко. Серед іншого він розповів, як популяризувати рідну мову за кордоном, а також вивчати іноземні у себе вдома.