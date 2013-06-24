Протягом I півріччя 2025 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 245,9 млрд грн, що на 37,2 млрд грн більше, ніж за I півріччя 2024-го.

Основними доходами загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за I півріччя 2025 року були: 138,0 млрд грн — податок на доходи фізичних осіб; 38,0 млрд грн — єдиний податок; 21,1 млрд грн — плата за землю; 16,4 млрд грн — акцизний податок; 15,5 млрд грн — податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки; 5,6 млрд грн — податок на нерухоме майно.

Найвищий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до січня — червня 2024 року зафіксовано у таких областях: Київська (+24,8%), Волинська (+23,7%), Житомирська (+22,8%), Хмельницька (+22,2%), Чернігівська (+21,8%) та Рівненська (+21,4%).

Збільшення доходів у цих регіонах пов’язано зокрема з тим, що у ці регіони переїхали внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де тривають або тривали бойові дії, чи тимчасово окупованих рф. Відповідно найменший показник доходів виявлено в областях, де відбуваються активні бойові дії або території яких були чи є тимчасово окупованими рф, зокрема в Донецькій, Луганській, Херсонській, Харківській та Запорізькій.

Завдяки швидкій адаптації до воєнного стану підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування за I півріччя 2025 року вдалося забезпечити збільшення доходів загального фонду місцевих бюджетів на 17,8% порівняно з I півріччям 2024-го. За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають змогу здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні, повідомляє Міністерство фінансів.