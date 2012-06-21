На Вінниччині викрито корупційну схему, у якій було задіяно низку лікарів однієї із центральних районних лікарень та членів міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. Медичні працівники, діючи умисно, за попередньою змовою, систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду від мешканців області за надання групи інвалідності або продовження її.
Зловмисників викрито прокуратурою області спільно з працівниками головного управління Національної поліції в області та управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України .
Так, 26 лютого цього року на гарячому впіймали медиків при отриманні неправомірної вигоди в сумі 8 тисяч гривень від мешканки області за продовження групи інвалідності її чоловіку. Як повідомляє прес-служба прокуратури області, наразі оцінюються зібрані в ході досудового розслідування докази та вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам корупційної схеми.