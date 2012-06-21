Ситуація з поширенням викликаного COVID-19 інфекційного захворювання на Україні набуває катастрофічних наслідків. Про це заявив міністер охорони здоров'я Максим Степанов.

«Ми прийшли до точки неповернення і близькі до катастрофи ... Ситуація швидко перетворюється з важкої у катастрофічну, нам потрібно готуватися до неминучого. Легко пройти другу хвилю неможливо», – сказав чиновник, виступаючи у вівторок на засіданні Верховної Ради. За словами Степанова, найважчий час у плані пандемії для України ще попереду.

Нагадаємо, що за минулу добу українські медики виявили 8 899 інфікованих коронавірусом, що стало новим добовим максимумом з початку пандемії. За весь час пандемії в Україні інфіковано 411 093 чоловік, одужали 168 868 (40,8%), померли 7 532 (1,8%). Як уточнив глава мінохоронздоров'я України, кількість ПЛР-тестувань в країні наближається до 50 тисячам на добу. На порядку денному для Києва – спочатку довести цей показник до 75, а потім і до 100 тисяч на добу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»