Уже чимало років в Україні діє заборона грального бізнесу. Формально він заборонений, а фактично побороти його так і не вдалося. Очевидно, тільки через те, що не було справжнього бажання побороти. І все ж, як свідчать повідомлення з місць, то тут, то там це вдається.
Недавно, приміром, правоохоронці припинили діяльність одного з гральних закладів у місті Шпола на Черкащині. Аби не потрапити до в’язниці, організатори нелегального бізнесу навіть пропонували правоохоронцеві щомісячно отримувати 10 тисяч гривень, тільки б той замовчував про факт існування такої незаконної діяльності. Як кажуть, номер не пройшов.
У ході слідства встановлено, що чотири жителі Черкаської, Миколаївської та Київської областей за допомогою спеціального програмного забезпечення через мережу Інтернет надавали можливість відвідувачам грального закладу поповнювати особисті грошові рахунки, здійснювати ставки в азартних іграх та отримувати грошові кошти через касу. Незаконний заклад діяв під прикриттям. Організатори замаскували його такий собі «Онлайн Інтернет-Центр».
Діяльність незаконного грального закладу припинена працівниками прокуратури області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та ГУ Національної поліції в Черкаській області.