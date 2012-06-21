Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Під час розслідування журналістами каналу «112 Україна» незаконних вирубок у Золочівському лісгоспі у прямому ефірі на знімальну групу напали охоронці місцевого лісопереробного підприємства. Вони перешкоджали руху транспорту, пошкодили машину працівників ЗМІ, а також накинулися на кореспондента Олега Решетняка та намагалися заволодіти знімальному технікою і завдали тілесних ушкоджень журналісту.
Як повідомили у відділі комунікації Головного управління національної поліції України у Харківській області, інформація про напад надійшла в поліцію 28 серпня в 12.55. На місце події виїхали співробітники Золочівського та Дергачівського відділів поліції. Також на допомогу їм прибув спецназ.
Силовики затримали 49 передбачуваних учасників конфлікту. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство по відношенню до журналіста) і ч.1 ст. 347-1 (умисне знищення або пошкодження майна журналіста) Кримінального кодексу України. За вчинення даних злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Також поліцейських, які першими приїхали на місце нападу на журналістів і не стали на їх захист, чекає службове розслідування.